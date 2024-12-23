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Герасимов Богдан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Герасимов Богдан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
54
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Боровенка
Место события
Боровенка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6571
Герасимов Богдан
Текст оригинальной записи
Герасимов Богдан ст. Боровенка

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