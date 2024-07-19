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Васильев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
77
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Заборки
Место события
Заборки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6555
Васильев Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Васильев Алексей кр. д. Заборки

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