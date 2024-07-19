Богданов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Михаил

Богданов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
122
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 98.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6533
Богданов Михаил
Текст оригинальной записи
Богданов Михаил на зем. Подушкина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.