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Бидекер Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бидекер Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
169
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 98.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6532
Бидекер Яков
Текст оригинальной записи
Бидекер Яков на зем. Подушкина

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