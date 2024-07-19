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Богданов Виктор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Виктор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
57
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 98.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6529
Богданов Виктор
Текст оригинальной записи
Богданов Виктор на зем. Шац

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