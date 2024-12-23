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Александров Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
86
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Махнова
Место события
Махнова, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 98.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6518
Александров Василий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Александров Василий д. Махнова На земле кр. д. Махнова

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