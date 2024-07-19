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Алексеев Николай Афанасьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Николай Афанасьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
93
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Камока
Место события
Камока, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 98.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6514
Алексеев Николай Афанасьев
Текст оригинальной записи
Алексеев Николай Афанасьев пос. Камока

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