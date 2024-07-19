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Андрианов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андрианов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
116
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Борка
Место события
Борка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 97.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6504
Андрианов Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Андрианов Петр кр. д. Борка На земле кр. д. Елагина

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