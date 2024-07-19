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Антонов Сидор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Сидор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
82
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Борка
Место события
Борка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 97.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6499
Антонов Сидор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Антонов Сидор кр. д. Борка На земле г. Подушкина

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