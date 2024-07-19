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Алексеев Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
304
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 97.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6493
Алексеев Тимофей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Алексеев Тимофей кр. На земле г. Шац

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