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Штокман Иван Карлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Штокман Иван Карлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 96.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6472
Штокман Иван Карлов
Текст оригинальной записи
Штокман Иван Карлов Коломовского общества Новгородского уезда Чудовской вол.

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