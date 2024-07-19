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Финогенов Иван Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Финогенов Иван Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
166
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Любец
Место события
Любец, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6458
Финогенов Иван Павлович
Текст оригинальной записи
Финогенов Иван Павлович дер. Любец

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