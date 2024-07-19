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Тимофеевский Константин Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеевский Константин Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
1,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Устье Хубское
Место события
Устье Хубское, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6454
Тимофеевский Константин Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Тимофеевский Константин Иванович дворянин ус. Устье Хубское

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