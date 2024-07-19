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Светлов Владимир Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Светлов Владимир Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
58
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6443
Светлов Владимир Павлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Светлов Владимир Павлович свящ. Морозовичской церкви

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