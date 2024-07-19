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Семенов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
43
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Замотаева
Место события
Замотаева, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6441
Семенов Федор
Текст оригинальной записи
Семенов Федор дер. Замотаева

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