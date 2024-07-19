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Ракулов Христофор Борисов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ракулов Христофор Борисов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Подсеки
Место события
Подсеки, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6439
Ракулов Христофор Борисов
Текст оригинальной записи
Ракулов Христофор Борисов дер. Подсеки

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