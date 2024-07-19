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Ривош Юрий Самуилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ривош Юрий Самуилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
43,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6437
Ривош Юрий Самуилович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Ривош Юрий Самуилович мещ.

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