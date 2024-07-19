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Потапов Николай Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Потапов Николай Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
24,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6435
Потапов Николай Петрович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Потапов Николай Петрович кр. Владимирской г. Вязниковского уезда села Рыла

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