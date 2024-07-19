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Прокофьев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокофьев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Частовы
Место события
Частовы, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6433
Прокофьев Яков
Текст оригинальной записи
Прокофьев Яков дер. Частовы

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