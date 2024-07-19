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Павлов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Курова 2-го
Место события
Курова 2-го, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6425
Павлов Михаил
Текст оригинальной записи
Павлов Михаил дер. Курова 2-го

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