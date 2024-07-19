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Пауков Степан Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пауков Степан Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
235,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Амосово
Место события
Амосово, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6420
Пауков Степан Иванович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Пауков Степан Иванович мещ. дер. Амосово

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