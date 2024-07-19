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Парфинский Александр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Парфинский Александр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
37 д. 318 с.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6419
Парфинский Александр Васильевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Парфинский Александр Васильевич настоятель Покровской церкви

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