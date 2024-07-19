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Одоевский Иоанн Лонгинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Одоевский Иоанн Лонгинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
37
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6417
Одоевский Иоанн Лонгинович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Одоевский Иоанн Лонгинович священник Устволенской церкви

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