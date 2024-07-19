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Меркушкин Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Меркушкин Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Девкино
Место события
Девкино, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6411
Меркушкин Иван - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Меркушкин Иван мещанин дер. Девкино сельцо Морозовичи

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