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Мареш Владимир Иосифович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мареш Владимир Иосифович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
4,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Воронова
Место события
Воронова, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6410
Мареш Владимир Иосифович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Мареш Владимир Иосифович дворян. д. Воронова

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