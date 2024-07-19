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Матвеев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Нов. Морозович
Место события
Нов. Морозович, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6404
Матвеев Иван
Текст оригинальной записи
Матвеев Иван д. Нов. Морозович

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