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Матвеев Митрофан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Митрофан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Нового Замотаева
Место события
Нового Замотаева, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6400
Матвеев Митрофан
Текст оригинальной записи
Матвеев Митрофан д. Нового Замотаева

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