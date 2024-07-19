Минин Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Макар

Минин Макар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Минин Макар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Любца
Место события
Любца, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6399
Минин Макар
Текст оригинальной записи
Минин Макар дер. Любца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.