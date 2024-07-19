Михайловский Михаил Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайловский Михаил Михаилович

Михайловский Михаил Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайловский Михаил Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
285,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Морозовичи
Место события
Морозовичи, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6396
Михайловский Михаил Михаилович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Михайловский Михаил Михаилович дворянин сельцо Морозовичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.