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Лебедев Гавриил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лебедев Гавриил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
40,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6393
Лебедев Гавриил Иванович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Лебедев Гавриил Иванович свящ. Холовской церкви

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