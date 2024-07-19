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Котомин Алексей Антонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Котомин Алексей Антонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Княженицы
Место события
Княженицы, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6392
Котомин Алексей Антонович
Текст оригинальной записи
Котомин Алексей Антонович потомств. почетн. гражданин с. Княженицы

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