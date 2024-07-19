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Корнилов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Корнилов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
38,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Стар. Заберенья
Место события
Стар. Заберенья, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6381
Корнилов Тимофей
Текст оригинальной записи
Корнилов Тимофей Стар. Заберенья

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