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Кодин Иван Кондратьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кодин Иван Кондратьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Морена
Место события
Морена, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6380
Кодин Иван Кондратьевич
Текст оригинальной записи
Кодин Иван Кондратьевич пос. Морена

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