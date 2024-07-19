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Иванов Давид Максимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Давид Максимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
161
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Новинка
Место события
Новинка, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6377
Иванов Давид Максимович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Иванов Давид Максимович дворянин д. Новинка

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