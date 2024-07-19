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Евстигнеев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстигнеев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Воронова
Место события
Воронова, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6359
Евстигнеев Петр
Текст оригинальной записи
Евстигнеев Петр дер. Воронова

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