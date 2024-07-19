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Еремеев Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Еремеев Василий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
167,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место события
Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6353
Еремеев Василий Иванович
Текст оригинальной записи
Еремеев Василий Иванович Спасо-Пискоц. Ракомской волости Новгородского уезда

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