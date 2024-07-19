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Демидов Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Демидов Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6344
Демидов Антон
Текст оригинальной записи
Демидов Антон дер. Горки

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