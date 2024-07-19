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Гурьянов Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гурьянов Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
119,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Сосницы
Место события
Сосницы, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6335
Гурьянов Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Гурьянов Иван Иванов д. Сосницы

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