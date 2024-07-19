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Фон-Витт Генрих Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон-Витт Генрих Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Злог
Место события
Злог, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6334
Фон-Витт Генрих Петрович
Текст оригинальной записи
Фон-Витт Генрих Петрович куп. с-цо Злог

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