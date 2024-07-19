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Александров Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
14,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Новинка
Место события
Новинка, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6323
Александров Владимир - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Александров Владимир мещ. д. Новинка

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