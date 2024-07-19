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Аренс Вольдемар Эйжен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аренс Вольдемар Эйжен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
4,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Растица
Место события
Растица, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6322
Аренс Вольдемар Эйжен - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Аренс Вольдемар Эйжен мещ. пус. Растица

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