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Антонов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Хмевева
Место события
Хмевева, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6317
Антонов Тимофей
Текст оригинальной записи
Антонов Тимофей д. Хмевева

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