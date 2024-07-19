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Александров Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Нов. Морозовича
Место события
Нов. Морозовича, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6315
Александров Филипп
Текст оригинальной записи
Александров Филипп д. Нов. Морозовича

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