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Архипов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Архипов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Любца
Место события
Любца, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6313
Архипов Федор
Текст оригинальной записи
Архипов Федор д. Любца

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