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Алексеев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Кленина
Место события
Кленина, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6307
Алексеев Михаил
Текст оригинальной записи
Алексеев Михаил д. Кленина

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