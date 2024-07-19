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Анисимов Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Анисимов Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Кленина
Место события
Кленина, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6305
Анисимов Илья
Текст оригинальной записи
Анисимов Илья д. Кленина

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