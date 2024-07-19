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Алексеев Егор Мартьянов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Егор Мартьянов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
167,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Частовы
Место события
Частовы, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6299
Алексеев Егор Мартьянов - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Алексеев Егор Мартьянов купец д. Частовы

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