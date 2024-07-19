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Шведов Николай Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шведов Николай Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Опарова
Место события
Опарова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6296
Шведов Николай Иванов
Текст оригинальной записи
Шведов Николай Иванов ус. Опарова

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