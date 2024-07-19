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Чамин Федор Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чамин Федор Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
39,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6294
Чамин Федор Алексеевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Чамин Федор Алексеевич мещ.

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