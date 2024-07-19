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Чамин Алексей Никифорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чамин Алексей Никифорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
36,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6292
Чамин Алексей Никифорович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Чамин Алексей Никифорович мещ.

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